الأسهم المحلية تربح 64 مليار درهم منذ بداية يوليو

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ19 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 64 مليار درهم، وسط تركيز المتعاملين على اقتناص الفرص بالأسهم القيادية، تزامناً مع توالي الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من 2024.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.540 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة، أمس الخميس، موزعة بواقع 2.831 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و709.22 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 5.15%، أو ما يوازي 207.65 نقاط، ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4237.65 نقطة، ليعزز تواجده عند أعلى مستوى له منذ مطلع شهر أبريل الماضي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 2.67% أو ما يعادل 242.68 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9303.41 نقاط في نهاية جلسة أمس الخميس، متجاوزاً بذلك مستوى 9300 نقطة للمرة الأولى في أربعة أشهر تقريباً.

وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.21% بقيمة إجمالية بلغت 304.93 ملايين درهم، مع ارتفاع 21 سهماً، مقابل انخفاض 16 سهماً، وبقاء سبعة أسهم على ثبات. وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1%، وزاد سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4%، بينما انخفض سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.7%.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعاً بنسبة 0.43% عند مستوى 9303.41 نقاط مع تسجيل سيولة بلغت 976.77 مليون درهم، وارتفاع 22 سهماً، مقابل انخفاض 39 سهماً فيما بقي 14 سهماً على ثبات.