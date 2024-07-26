12.126 مليار درهم إيرادات «NMDC» خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة «NMDC»، المختصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.126 مليار درهم، مقابل 6.765 مليارات درهم خلال العام الماضي 2023.

كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.461 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق، التي بلغت 881 مليون درهم. وشهدت المجموعة نمواً في قيمة أصولها إلى 28.501 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ20.847 مليار درهم في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 7.654 مليارات درهم.

وسجلت «NMDC» خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاعاً لافتاً في إيراداتها بنسبة 91%، لتصل إلى إجمالي 6.784 مليارات درهم، مقارنة بـ3.556 مليارات درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما سجلت المجموعة في الفترة ذاتها صافي أرباح بزيادة بلغت 42% ليصل إلى 820 مليون درهم، مقارنة بـ578 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «NMDC»، محمد ثاني الرميثي: «يعود الفضل الأساسي في هذه النتائج الاستثنائية إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تمثل مصدر إلهام لنا، وحافزاً يدفعنا نحو توظيف أقصى قدراتنا والالتزام بتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام».