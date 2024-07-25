«دبي التجاري» يحقق 1.45 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح ممتازة بعد الضريبة بقيمة 1.452 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 30.2% على أساس ما قبل الضريبة (مرتفعة بنسبة 18.5% على أساس ما بعد الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 2.71 مليار درهم بنسبة 10.1%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة، والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، بينما بلغت المصروفات التشغيلية 644 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 11%.

بدورها، سجلت الأرباح التشغيلية 2.066 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9.8%، وبلغت ضريبة الدخل على الشركات 143 مليون درهم.

وكما في 30 يونيو 2024، حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.05%، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.92% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 12.83%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

من جهته، ارتفع إجمالي القروض بنسبة 7.1% مقارنة بـ31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 95.2 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 83.63%، منخفضة بمقدار 362 نقطة أساس مقارنة بـ31 ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «حقق بنك دبي التجاري نتيجة باهرة تعزى إلى النمو القوي للقروض، مع ارتفاع الإيرادات ذات العائدات المتميزة وتحسين جودة الموجودات بشكل عام».

وأضاف: «بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 مبلغاً قياسياً قدره 1.452 مليار درهم، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30.2% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال المتعاملين والإيرادات الإجمالية القوية».

وأكد أن البنك يواصل تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجيته، وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأدائه عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده.