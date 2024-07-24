الأسهم المحلية تربح 48 مليار درهم في 3 جلسات

عززت أسواق المال المحلية مكاسبها خلال تعاملات الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 48 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.485 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 3.533 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الأربعاء)، موزعة بـ2.826 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و706.85 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.09%، أو ما يوازي 124.72 نقطة، ليرتفع من مستوى 4103.93 نقاط في نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 4228.65 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مسجلا أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر تقريبا مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.32% أو ما يعادل 120.5 نقطة، ليرتفع من مستوى 9142.94 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 9263.44 نقطة في نهاية جلسة اليوم.

وعلى المستوى اليومي عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، وصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.3 %، بتداولات 382.047 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32%، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 999.44 مليون درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال جلسة الأربعاء، نحو 11.36 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 196.4 ملايين درهم، ومبيعات بقيمة 185.042 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال ذات الجلسة، نحو 197 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 185.64 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 11.36 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 225.63 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 217.47 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 38.15 مليون درهم، محصلة «شراء».

بدورها، بلغت قيمة مبيعات الأفراد 164.57 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 126.416 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 38.15 مليون درهم.

وقال خبير أسواق المال، محمود عطا، إن «نتائج الأعمال القوية المعلنة حتى الآن من البنوك وبعض الشركات، إضافة للإعلان عن نمو مؤشرات اقتصادية على مستوى الدولة، خصوصاً بالقطاعات الغير نفطية كالعقار والسياحة، أضفت مزيداً من الزخم على أسواق المال المحلية منذ مطلع الأسبوع».