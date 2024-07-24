صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» تتجاوز 3 مليارات درهم في النصف الأول

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نمو قوي في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول، لتبلغ 3.03 مليار درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2023. ساهم النمو القوي في الميزانية العمومية مع التحسن في هامش الأرباح وزيادة الايرادات من الرسوم والعمولات في تحقيق هذه النتائج.

وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 3.42 مليارات درهم، ما يمثل نموا 40% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ووصل صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.58 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع الربع السابق، و29% على أساس سنوي. وبلغت الأرباح خلال الربع الثاني (قبل الضريبة) 1.78 مليار درهم بزيادة 38% على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من العام الجاري، نمواً بنسبة 25% لتبلغ 5.35 مليارات درهم مقارنة مع 4.26 مليارات درهم في الفترة نفسها خلال العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي في الإيرادات من الرسوم.

وارتفعت إيرادات المصرف خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار درهم، أي ما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة مع الربع السابق.

ونما الدخل من مصادر التمويل بنسبة 13% على أساس سنوي ليبلغ 3.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 2.9 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بنمو في التمويلات وتحسن الهوامش.

ووصلت نسبة هامش صافي الربح إلى 4.6%، بارتفاع بواقع 19 نقطة أساس على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع العوائد والإدارة المنضبطة لتسعير الأصول والالتزامات.

وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 52% في النصف الأول من عام 2024 ليبلغ 2 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 28% من الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد والبطاقات. ويساهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 38% من الدخل التشغيلي مقارنة مع 31% في النصف الأول من عام 2023، ما يعكس استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع الإيرادات.