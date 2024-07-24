3.38 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» بالنصف الأول

أفاد بنك دبي الإسلامي بأنه حقق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2024، حيث بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 3.38 مليارات درهم بنمو 8.6%، مقابل 3.11 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2023.

وسجلت الأرباح للمجموعة ما قبل الضريبة، نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة ما قبل الضريبة للربع الثاني من عام 2024 نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، وما يفوق 1% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.87 مليار درهم، ما يعكس أداءً مرناً للبنك. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني بعد الضريبة 1.71 مليار درهم، بنمو 6.87%، مقارنة بـ1.6 مليار درهم في الربع المقابل.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3.8% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 278 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2024 إلى 43.4 مليار درهم، وبلغ إجمالي الدخل 11.29 مليار درهم مقارنة بـ9.3 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 21.3%.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.05 مليارات درهم. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 4.37 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.1 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023.

وشهدت الميزانية العمومية نمواً ثابتاً لترتفع بنسبة 2.7% حتى تاريخه من العام لتبلغ 323 مليار درهم.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 234 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.4% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين، بزيادة 500 نقطة أساس من 37% في بداية العام.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 652 مليون درهم، بانخفاض قدره 32% على أساس سنوي، مقارنة بـ959 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.

وتحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 4.99%، مقارنة بـ5.4% في نهاية عام 2023، أي أقل بـ41 نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وارتفعت التغطية النقدية إلى 95% بزيادة 500 نقطة أساس حتى تاريخه من العام.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «استمر النمو الدولي ثابتاً مع مواصلة العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، ما أدى إلى مستويات تضخم عالمية أكثر اعتدالاً، وأسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام على المستوى الدولي، ولاتزال دولة الإمارات تتمتع بمرونة مميزة، إذ سجلت القطاعات الرئيسة زخماً إيجابياً، مثل السياحة والضيافة والنقل، والقطاع المالي الذي أظهر تحسناً في جودة موجوداته وارتفاعاً في ربحيته».

وأضاف: «لايزال النظام المصرفي في دولة الإمارات قوياً مع رسملة وفيرة أدت إلى تيسير توسع الميزانية العمومية على الرغم من تشديد الظروف المالية العالمية، وينعكس ذلك أيضاً في النتائج التي حققها بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من عام 2024، حيث نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 2.7% لتصل إلى 323 مليار درهم، كما تعززت ريادة البنك في مجال أسواق رأس المال الإسلامية، ليس فقط من خلال تسهيل صفقات عالمية المستوى، بل أيضاً في قدرته على جمع التمويلات لاسيما في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث استطاع البنك جمع أكثر من 10 مليارات درهم في العامين الماضيين».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «سجل البنك أداء رائعاً في النصف الأول من العام، حيث تجاوز إجمالي الدخل 11.3 مليار درهم، بارتفاع قوي بنسبة 21% على أساس سنوي، وأدى ذلك إلى تحقيق البنك نمواً بنسبة 18% في أرباح المجموعة (ما قبل الضريبة) لتصل إلى3.7 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024».