برنامج تدريبي لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة مستقبل قطاع الطيران

كشفت «مجموعة سند»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «رولز رويس» العاملة في قطاع الطيران، وذلك في إطار مبادرات «سند» لتطوير الكوادر الوطنية، بما يدعم تمكين الجيل القادم من قيادات قطاع الطيران في دولة الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات المتميزة في مجال عمليات صيانة وتصليح وعمرة محركات الطائرات، بما ينعكس أثره في تعزيز جهود «سند» في تنمية المواهب والكوادر الإماراتية الرائدة على مستوى القطاع.

وبموجب الاتفاقية، ستختار «رولز رويس» و«سند» ابتداء من سبتمبر 2025، بعض المواهب المتميزة لدى «سند» من أصحاب الإمكانات القيادية المميزة، للانضمام إلى فريق «رولز رويس» في المملكة المتحدة في برنامج مدته ستة أشهر.

وقال رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، إسماعيل علي عبدالله: «نحن متحمسون للارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق جديدة وواعدة، تقوم على أساس الاستثمار في الطاقات البشرية في إطار جهودنا والتزامنا بتنمية قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية المتميزة».

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سند»، منصور جناحي: «نعمل بلا حدود لتعزيز قدرات الجيل القادم من قادة قطاع الطيران في دولة الإمارات ضمن مبادرات سند لتمكين الكوادر الوطنية، ونسعى إلى إتاحة فرص استثنائية أمام موظفينا، للمشاركة في برنامج تدريبي مدته ستة أشهر في أحد مواقع (رولز رويس) حول العالم، لتطوير قدراتهم، وتمكينهم من التعلم والتزود بأفضل الممارسات على مستوى القطاع».