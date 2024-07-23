34 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» في النصف الأول

كشفت غرفة تجارة دبي، عن أبرز نتائجها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، محققة عدداً من الإنجازات التي تواكب مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهدت غرفة تجارة دبي انضمام 34 ألفاً و75 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ديناميكية بيئة الأعمال بالإمارة، وتنافسيتها العالية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال النصف الأول 145.9 مليار درهم، بنمو نسبته 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 372 ألفاً و720 شهادة منشأ، بنسبة نمو بلغت 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 2433 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «يعكس نشاط غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، المكانة المتنامية لإمارة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والأعمال والاستثمار، وذلك وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز نمو التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص».

وأضاف: «تشكل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الركيزة الأساس في تحقيق كل إنجازاتنا، حيث يبرز النمو المتزايد في عدد الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية الغرفة، وتنامي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء كثمرة للجهود التي تبذلها الغرفة، والمبادرات المتنوعة التي تطلقها، لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية، المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة».

وقامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 122 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة اعتماد بلغت 54.9%، في حين تم عقد 100 اجتماع مع مجموعات ومجالس الأعمال. كما نسقت تنظيم 29 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال الفترة نفسها. وأسست الغرفة خلال النصف الأول ستة مجالس أعمال جديدة، تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، 20 فعالية حول المنظومة التشريعية بالإمارة، حضرها 1500 مشارك.

كما استقبلت الغرفة 79 قضية وساطة، مقارنة بـ75 قضية وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 5.3%.

مركز دبي للشركات العائلية

تابع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مسيرته في دعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم فعاليتين توعويتين ضمن سلسلة الحوكمة عن دور الحوكمة، ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية، كما تم تدريب الدفعة الأولى من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية، وذلك بإجمالي مشاركة في الفعاليات الثلاث بلغت 136 ممثلاً للشركات العائلية.

كما اختتم المركز، الدورة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية بمشاركة 31 من أعضاء الشركات العائلية، في حين حصل تسعة مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.

وأصدر مركز دبي للشركات العائلية دليلين إرشادين حول «عقد تأسيس الشركات العائلية»، و«الحوكمة المؤسسية للشركات العائلية».

. 372.7 ألف شهادة منشأ أصدرتها غرفة دبي بالنصف الأول بنمو 5.2%.