وفد اقتصادي إماراتي إلى الهند الأسبوع الجاري

يصل وفد اقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، ومشاركة وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء عبدالله المزروعي، خلال الأسبوع الجاري، إلى الهند، لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي، وبناء الشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في قطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والاستثمار.

وتشهد الزيارة إطلاق نسخة جديدة لحوارات «إنفستوبيا العالمية» في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية. ويضم وفد الدولة أكثر من 27 ممثلاً عن جهات حكومية وشركات وطنية وخاصة، إضافة إلى حضور 14 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية لعرض مشروعاتها المبتكرة.