«ديوا» تدشن 8 محطات نقل كهرباء رئيسة

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة دشنت ثماني محطات نقل رئيسة جديدة بجهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من عام 2024 بقدرة تحويلية 1200 ميغافولت أمبير، وبكلفة وصلت إلى 1.36 مليار درهم، إضافة إلى كابلات نقل أرضية بطول 89 كيلومتراً، وذلك لمواصلة تعزيز كفاءة شبكة نقل الكهرباء جهد 132 كيلوفولت في دبي، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في مختلف أرجاء الإمارة».

وأضاف أن عدداً من هذه المحطات يخدم الأحياء السكنية للمواطنين في دبي، انسجاماً مع الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لرفع جودة الحياة في جميع الأحياء السكنية للمواطنين، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

وتوزعت المحطات الجديدة في مناطق «الثنية الثالثة»، و«البرشا جنوب الرابعة»، و«وادي الشبك»، و«ند حصة»، و«المدينة العالمية» المرحلة الثانية، و«وادي الصفا الخامسة»، و«أم سقيم الثالثة».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: «وصل العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة إلى 382 محطة مع نهاية يونيو من عام 2024، منها 27 محطة نقل رئيسة جهد 400 كيلوفولت، و355 محطة نقل رئيسة جهد 132 كيلوفولت، إضافة إلى 31 محطة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء».