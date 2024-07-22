مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين الإمارات والصين

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية، مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني، واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عُقدت بين وفد الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية في بكين، بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين في ما يتعلق بالربط الجوي.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، الذي ترأس الوفد، حرص الهيئة على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي، متوقعاً أن تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد السويدي على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدان في جوانب الأمن والسلامة الجوية، والنقل الجوي، وصناعة الطيران، والاستثمارات في قطاع الطيران.

وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين الذي عُقد في 15 يوليو الجاري، أسهم بشكل فعال في الخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات، كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

• «الطيران المدني» تسعى إلى فتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية للإمارات.