«تريندز» يبرز الفرص التجارية في إفريقيا

تناولت جلسة نقاشية عقدها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مع مكتب البحوث الاقتصادية (BER) في جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا، آفاق العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وإفريقيا. واستعرضت الجلسة التي جاءت في إطار جولة بحثية لـ«تريندز» في جنوب إفريقيا، التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة الإفريقية، وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية.وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية الجلسة في تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الإفريقية، مشيراً إلى أن «مكتب تريندز» في كيب تاون يمثل نقطة ارتكاز لجهود المركز في القارة الإفريقية، ويسعى إلى توسيع نطاق الأبحاث المشتركة مع المؤسسات البحثية الإفريقية.