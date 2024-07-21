«المفاجآت اليومية» لصيف دبي حتى 4 أغسطس

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بأن «مفاجآت صيف دبي 2024» تقدم للمتسوقين العديد من العروض الترويجية، وذلك مع انطلاق الأسبوع الثالث من «المفاجآت اليومية» التي تنظمها المؤسسة حتى الرابع من أغسطس المقبل، وتشمل مجموعة واسعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية.

وأوضحت المؤسسة أن «المفاجآت اليومية» تتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة استكشاف العروض الترويجية الجديدة كل يوم، والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى طوال فصل الصيف.