«الأمن السيبراني»: لا مؤشرات للاختراق بسبب الخلل التقني العالمي

أعلنت وزارة الخارجية، أمس، عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي، واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.

وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أكد أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حالياً، إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike الذي أثر في الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم. وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان له، بأخذ الحيطة والحذر تفادياً للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل سيبرانياً، مؤكداً أنه يجري التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية.

ودعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات الموجودين في الخارج إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات، للتأكد من حالة الرحلة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»: «حرصاً من وزارة الخارجية على الاهتمام بمواطني دولة الإمارات الموجودين في الخارج، ننصحكم بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات، للتأكد من حالة الرحلة، وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت سلباً في حركة الطيران في بعض المطارات».

بدوره، أكد مركز دبي للأمن الإلكتروني، أنه «في أعقاب الاضطراب الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، قام (المركز) بسرعة الاستجابة لتجنب أي تأثير في الخدمات الحكومية في دبي. وتواصل المركز بالشركات ذات العلاقة، وسهّل نشر الحلول البديلة لاستعادة الأنظمة المتأثرة». وأكد أن «لا مؤشرات حالياً على أن الهجمات السيبرانية تسببت في الخلل الفني».

في سياق آخر، أصدرت شركة «غوغل» تحديثات أمنية طارئة لمتصفح «كروم»، لمعالجة الثغرات الأمنية، وأوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح «كروم» إلى أحدث إصدار من شركة «غوغل».