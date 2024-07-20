القيمة السوقية لأسهم دبي تتجاوز 700 مليار درهم للمرة الأولى منذ يناير

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 40 مليار درهم، وسط توالي الإفصاح عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين على الشركات الكبرى.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.485 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع السابق إلى 3.525 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس (الجمعة)، موزعة بـ2.824 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و700.56 مليار درهم لسوق دبي المالي، لتتجاوز بذلك مستوى 700 مليار درهم للمرة الأولى منذ نهاية تعاملات جلسة الـ10 من يناير الماضي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 1.88%، أو ما يوازي 77.04 نقطة ليرتفع من مستوى 4103.93 نقاط في نهاية الأسبوع السابق، إلى مستوى 4180.97 نقطة في نهاية جلسة أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 0.99% أو ما يعادل 90.74 نقطة، ليرتفع من مستوى 9142.94 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 9233.68 نقطة في نهاية جلسة أمس.