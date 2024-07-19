غرفة دبي العالمية تدعم توسّع «كليمنجارو للطاقة» الإماراتية في الصين

أعلنت غرفة دبي العالمية، أمس، أنها دعمت دخول مجموعة «كليمنجارو للطاقة» الإماراتية إلى الصين، حيث أسهمت جهود الغرفة في إبرام مذكرة تفاهم بين المجموعة التي تتخذ دبي مقراً لها، وشركة «سكاي وورث فوتوفولتيك تكنولوجي» العاملة في مجال حلول الطاقة الشمسية السكنية والتجارية ومقرها مدينة شنزن الصينية.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في مقر غرف دبي أخيراً، بحضور ممثلين عن غرفة دبي العالمية، وحكومة منطقة «جوانغ مينغ» في «شنزن»، ستتعاون الشركتان في مجال الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة للمشاريع التجارية والصناعية في الأسواق العالمية، حيث تتيح الاتفاقية استكشاف وتطوير نماذج مجدية لمشاريع الطاقة الجديدة.

وستقوم مجموعة «كليمنجارو للطاقة» بافتتاح فرع لها في الصين، لتقديم استشارات متخصصة في مجالها، وكذلك للشركات الصينية الراغبة في التوسع بسوق دبي وأسواق المنطقة. ولعب المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية في مدينة «شنزن» الصينية دوراً كبيراً في إنجاح التعاون بين الجانبين.

وتُعد مجموعة «كليمنجارو للطاقة» واحدة من الشركات الداعمة لجهود الحياد المناخي، وتختص بتحديد وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة عالية المستوى في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث توفّر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك استشارات الأعمال والمشاريع، وهيكلة وتسهيل صفقات سلع الطاقة، وتطوير المشاريع وجمع التمويل.

وقال نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي: «يؤكد نجاح (كليمنجارو للطاقة) في التوسّع بالصين، ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع (سكاي وورث)، أهمية الجهود التي نبذلها لدعم نمو أعمال الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في الأسواق الخارجية الواعدة عبر شراكات بنّاءة مع نظيراتها حول العالم».