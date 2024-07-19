أرباح قياسية لـ «الإمارات الإسلامي» بقيمة 1.7 مليار درهم

حقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. ويرجع هذا الأداء المتميز إلى المستويات العالية للدخل المموّل وغير الممول على حد سواء، ما يؤكد مواصلة المصرف السير على مسار النمو المستمر. وشهد إجمالي الدخل تحسناً ملحوظاً بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 40%.

وبفضل قاعدة رأس مال المصرف وسيولته القويتين، تجاوزت الميزانية العمومية حاجز 100 مليار درهم. وتحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتجاوز إجمالي الأصول حاجز 100 مليار درهم ليصل إلى 102 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% في 2024، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 15% عن نهاية عام 2023 لتصل إلى 62 مليار درهم.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 14% عن نهاية عام 2023 لتصل إلى 70 مليار درهم، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، تمثل 73% من إجمالي الودائع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «حقق (الإمارات الإسلامي) ربحاً قياسياً في النصف الأول من عام 2024 بلغ 1.7 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الإيرادات المموّلة وغير الممولة، وتخطى إجمالي الأصول حاجز 100 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة متميزة بلغت 16% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 102 مليار درهم. وتمكّن المصرف من مواصلة دعم المتعاملين، بفضل رأس المال والسيولة القويين، إلى جانب مزيج الودائع السليم، حيث ارتفعت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بـ15% لتصل إلى 62 مليار درهم، ما يبرز نجاح استراتيجية (الإمارات الإسلامي) المرتكزة على المتعاملين».