الإمارات تتعاون مع أنغولا في القطاع المالي

بحث وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة مالية جمهورية أنغولا، فيرا ديفيز دي سوزا، مجالات التعاون في الموضوعات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس في ديوان وزارة المالية بدبي، بحضور سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، جوليو بيلارمينو غومز ماياتو.

وأكد الحسيني حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية أنغولا، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر نمواً وتقدماً، ونوّه بدعم الدولة للمشاريع التنموية في جمهورية أنغولا.