«المارية» يدمج خدماته المصرفية مع «FABePay»

أعلن بنك المارية المحلي، عن شراكة مع بنك أبوظبي الأول، بهدف توسيع الانتشار الجغرافي لبنك المارية المحلي. وسيتم من خلال هذا التعاون دمج الخدمات المصرفية لبنك المارية المحلي مع بوابة «FABePay»، لتمكين متعاملي البنك من الأفراد والشركات، من الوصول بسهولة إلى الودائع النقدية والشيكات عبر شبكة بنك أبوظبي الأول، من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي البالغ عددها 396 جهازاً في أنحاء الدولة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «يسهم هذا التكامل في توسيع نطاق خدماتنا بشكل كبير، ويعزز من التزامنا بتوظيف الحلول المبتكرة، لتحسين تجربة المتعاملين المصرفية في جميع أنحاء الدولة».