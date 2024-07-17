«دبي الرقمية» تطلق مبادرة لتعزيز جودة البيانات

أعلنت «دبي الرقمية»، إطلاق مبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة. وتتمثل المبادرة في إنشاء منصة رائدة لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، والاطلاع على الممارسات الخاصة برفع جودة البيانات التي يتم توفيرها على منصة «دبي بالس»، ما يدعم اتخاذ القرارات على مستوى القيادات العليا، أو ضمن إطار منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

وتتضمن المبادرة تنظيم ورش عمل تناقش موضوعات ذات صلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي من بينها سياسة النضج الرقمي التي أصدرتها «دبي الرقمية»، والتي تشكل مرجعية موثوقة، بما تتضمنه من أربعة محاور هي: تجارب المدينة الرقمية، والبيانات، والأمن السيبراني، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات. وتنطلق المبادرة في مرحلتها الأولى للعام 2024، بـ11 جهة حكومية، بينما ستلتحق بقية الجهات بالمبادرة خلال المراحل المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، دبي الرقمية، يونس آل ناصر: «تأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية (دبي الرقمية) الهادفة إلى ضمان نضج البيانات وفاعليتها، وتعزيز جودة البيانات على مستوى الإمارة، لتصبح دبي مركزاً متميّزاً في اتخاذ القرار ونموذجاً في تحويل البيانات إلى قيمة اجتماعية واقتصادية. وفي هذا السياق جاء تطوير دبي الرقمية لسياسة النضج الرقمي التي تُعدُّ مرجعاً متقدماً للمرحلة القادمة من التحول الرقمي».