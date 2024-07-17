الأسهم المحلية تربح 13 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في ختام تعاملات أول جلستين من الأسبوع الجاري، الإثنين والثلاثاء، ليربح رأسمالها السوقي نحو 13 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.485 تريليونات درهم في الجلسة السابقة إلى 3.498 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.18 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4109.66 نقاط، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام «فادجي» مرتفعاً بنسبة 0.12% عند 9156.1 نقطة متخطياً مستوى 9150 نقطة.

وكان سهم «الإمارات دبي الوطني» الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي مستقطباً سيولة بنحو 77.7 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 66.1 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 64.16 مليون درهم.

من جانبه، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسيولة بلغت 182.014 مليون درهم، يليه سهم «أدنوك للغاز» جاذباً نحو 114.52 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» مستقطباً 87.15 مليون درهم.

بدوره، أكد خبير التداول بالأسهم، محمود عطا، أن النظرة الإيجابية إلى معظم نتائج الربع الثاني، إضافة إلى التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، عاملان سيقودان أسواق المال المحلية إلى طفرة في الأداء بعيداً عن الأداء المتحفظ الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية.

وأكد أن نتائج البنوك ستبقى جيدة، معززة بنسب نمو جديدة، وقد تعطي دفعة معنوية للمستثمرين، لأن الأسعار لاتزال ضمن الخانة المغرية لبناء محافظ استثمارية.