«موانئ دبي العالمية» تفتتح موسم «الكاجو» بشحنة تصدير قياسية من السنغال

رحبت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالسفينة «إم في دايوج» في ميناء دكار بالسنغال، والتي تحمل نحو 2000 طن من «الكاجو» الوارد من غينيا بيساو المجاورة، مع انطلاق موسم تصدير الكاجو، لتكون بذلك أول شحنة ضخمة في محطة الحاويات التابعة للمجموعة العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد دَكَار)، كلارينس رودريغز: «يُمثل القطاع الزراعي في السنغال وغينيا بيساو جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في هذين البلدين اللذين يحتاجان إلى سلسلة توريد مستقرة، تُسهّل لهما إيجاد الحلول التجارية المبتكرة والمرنة والفعّالة من حيث الكلفة».

وأضاف رودريغز: «نحرص على توفير الوقت والكلفة للمتعاملين، وتمكين مُنتجي الكاجو في السنغال وغينيا بيساو من الوصول إلى الأسواق الدولية، اعتماداً على أسرع العمليات الإدارية وحلول التخزين المبتكرة؛ مثل تحميل البضائع مباشرة في المحطة».

وأكدت «موانئ دبي العالمية» في بيان، ازدهار قطاع تجارة الكاجو في السنغال، باعتبارها بوابة رئيسة لتصدير هذه السلعة الزراعية القيّمة؛ إذ أصبحت منطقة غرب إفريقيا من المصدّرين الرئيسين لها على مستوى العالم، لافتة إلى أن موسم تصدير الكاجو في السنغال بدأ في الخامس من يوليو الجاري.

وذكرت أن محطة «دي بي ورلد دكار» للصادرات الدولية، شهدت في العام الماضي عبور 180 ألف طن من الكاجو من السنغال وغينيا بيساو، في وقت ساعد فيه فريق المحطة المنتجين والمصدرين المحليين في إيجاد أسواق دولية لمنتجاتهم، والإسهام بالتالي في تعزيز تنمية وازدهار المنطقة.

وفي إطار التزامها دعم موسم تصدير الكاجو، تركز «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، على التعاون مع تجّار هذه السلعة، عبر التنسيق مع خطوط الملاحة، ومراقبة الشحنات بدءاً من نقطة انطلاقها حتى تحميلها على الخطوط البحرية، وعمليات التغليف والتعبئة والوزن، ثم نقلها إلى الوجهة المقصودة.

وخلال السنوات الأخيرة، تعاونت «دي بي ورلد دَكَار» مع خطوط ملاحة مختلفة في محطة الحاويات، لضمان تصدير الكاجو بكفاءة وسلاسة من السنغال وغينيا بيساو إلى الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الآسيوية الرئيسة.

ولفتت إلى أنه وخلال الأعوام الـ16 الماضية، استثمرت «دي بي ورلد» أكثر من 300 مليون دولار أميركي في تحديث «ميناء دكار»، لتحويله من منشأة ذات قدرة مناولة سنوية تبلغ 265 ألف حاوية نمطية من قياس 20 قدماً في عام 2008، إلى محطة حديثة قادرة على مناولة ما يصل مجموعه إلى 800 ألف حاوية نمطية في عام 2023، الأمر الذي يسهم بأثر إيجابي في تعزيز تدفق الحركة التجارية والتوسّع الاقتصادي وإيجاد الوظائف وفرص العمل.

وأكدت «دي بي ورلد» حرصها على تعزيز توافر البضائع لجميع مناطق السنغال والمنطقة المحيطة بها، ما يسهم في تمكين «ميناء دكار» كواحد من أكثر المحطات كفاءة في غرب إفريقيا، وتحويله إلى نموذج رائد للتميز التشغيلي في القارة الإفريقية.

يذكر أيضاً أن استثمار «دي بي ورلد» البالغ مليار دولار أميركي في أعمال الإنشاء الجارية في «ميناء ندايان»، الواقع على بعد 50 كيلومتراً من دكار، وهو أكبر استثمار خاص منفرد في تاريخ البلاد، سيسهم في تعزيز مكانة السنغال على الصعيد التجاري.