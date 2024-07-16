«ديوا» تشغّل خزان مياه في «الليسيلي» بسعة 60 مليون غالون

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تشغيل خزان مياه بسعة 60 مليون غالون من المياه المحلاة في منطقة «الليسيلي» وربطه بشبكة المياه في دبي، لافتة إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 157.4 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «بفضل البنية التحتية المتطورة التي نمتلكها، والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم، نواكب الزيادة في الطلب على المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وأضاف: «نهدف من خلال بناء خزانات مياه جديدة إلى رفع كميات التدفق المائي في مختلف أنحاء الإمارة، وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، إضافة إلى تعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه. ونهدف إلى زيادة السعة التخزينية من المياه في إمارة دبي لتصل إلى 1121.3 مليون غالون من المياه المحلاة بحلول عام 2025».

يشار إلى أن خزان المياه في منطقة «الليسيلي» تم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً الذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون غالون من المياه المحلاة. وكانت الهيئة أعلنت أخيراً عن تشغيل خزان مياه جديد في منطقة «نخلي» بسعة 120 مليون غالون وربطه بشبكة المياه في دبي.