«الاتحادية للضرائب» تُطلق تطبيقاً لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، تطبيقها الذكي الجديد «مسكن»، الذي يأتي في إطار سعيها الدائم لتبني خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن إطلاق تطبيق «مسكن» جاء في إطار إسهام الهيئة بمجموعة متنوعة من المُبادرات ضمن مشاريع المسارات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وكذلك خفض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان.

وأكدت الهيئة أن «مسكن» تم تصميمه وفق أحدث المعايير لضمان كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث عقدت الهيئة خلال مرحلة تجهيز المنصة العديد من جلسات العصف الذهني والاجتماعات التشاورية مع مواطنين ومورِّدين من المعنيين، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ تطبيق «مسكن».

وأشارت الهيئة إلى أن عملية الإطلاق الكامل للخصائص الذكية لتطبيق «مسكن» تتم على مرحلتين، الأولى تم تفعيلها لتتيح للمواطن (مُقدِّم الطلب) إنشاء الملف الخاص به، وإدخال الفواتير الضريبية المُتعلقة بعمليات شراء مُستلزمات تشييد مسكنه عبر تحميل الملفات أو إرفاق صورها وتقديم طلب الاسترداد.

وأضافت أنه قبل نهاية يوليو الجاري سيتم تفعيل المرحلة الثانية باستكمال جميع خصائص ومميزات التطبيق، بما يُتيح للمواطن مسح الـ«باركود» من تطبيق «مسكن» الذكي لتحميل الفواتير الضريبية إلكترونياً من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة إلى حساب (مُقدِّم الطلب)، بدلاً من تقديم الفواتير الورقية التقليدية المُعرَّضة للفقد أو التلف في حال تجميعها قبل تقديمها، ما يؤدي إلى عدم تمكُّن المواطن من استرداد الضريبة عن المشتريات المُنفَّذة بالفواتير المفقودة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «يأتي إطلاق (مسكن) في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لإرساء منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم، حيث توفر المنصَّة الذكية آليات تتميز بالشفافية والسهولة لتسريع خطوات رد الضريبة القابلة للاسترداد للمواطنين عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة لمواكبة استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي، والتركيز على تقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي لتلبية تطلعات المتعاملين، ومتطلبات واحتياجات حكومة المستقبل التي تلبي توقعات سكان المدن الذكية، وتوفر لهم فرصاً متجددة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالله البستكي، إن تدشين تطبيق «مسكن» لتقليل وتسريع إجراءات استرداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة؛ جاء في إطار إسهام الهيئة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وأكد البستكي أن الهيئة ستواصل تقديم التسهيلات بجميع خدماتها بإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مدة خدماتها بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وتوقعت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين كبير بمستوى سعادة المواطنين عن خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة.

. تفعيل المرحلة الثانية، واستكمال جميع خصائص ومميزات التطبيق سيتم قبل نهاية يوليو الجاري.