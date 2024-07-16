الإمارات تطور أول مواصفات فنية وطنية للسيارات «ذاتية القيادة»

أفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بأنه يتم العمل حالياً على تطوير وإعداد أول مواصفات فنية على المستوى الوطني للسيارات ذاتية القيادة.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد، والتي استضافتها دبي أمس، إلى أن المواصفات التي يتم العمل عليها تواكب أحدث التوجهات العالمية والتقنية وترتبط بمواصفات الأمن والسلامة لاستخدام تلك المركبات، وبما يدعم من إمكانية استخدامها على نطاق موسع خلال الأعوام المقبلة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، إن «الوزارة تعمل حالياً على تطوير وإعداد أول مواصفات فنية اتحادية للسيارات ذاتية القيادة»، موضحة أن «المواصفات تشمل متطلبات تتعلق بالأمن والسلامة لعمل تلك السيارات».

وأضافت أن «المواصفات تواكب أحدث التوجهات العالمية والتقنية في مجال السيارات ذاتية القيادة واستراتيجيات الدولة في الابتكار واستشراف المستقبل»، لافتة إلى أن «تلك المواصفات، عقب الانتهاء من إعدادها وإطلاقها بشكل رسمي، ستدعم استخدام تلك المركبات على نطاق موسع خلال الأعوام المقبلة».

وأوضحت الزرعوني، أن «الوزارة أطلقت منذ نحو شهرين متطلبات فنية في قطاع السيارات الكهربائية، وهو ما يؤشر إلى مدى مواكبة الدولة للتوجهات الحديثة في قطاع التنقل وتوفير أطر فنية مناسبة لاستخدام مركبات المستقبل الحديثة».

وأشارت إلى أن «الإمارات تمتلك مواصفات وطنية في قطاع الصناعة تمتاز بالمرونة لاستيعاب التوجهات والمتغيرات المتسارعة للتقنيات، مثل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وهو ما يعد تحدياً رئيساً يواجه العديد من دول العالم التي تبحث عن مواصفات تواكب استخدام تلك التقنيات».

وأضافت أن «منظومة المواصفات الفنية للحلال التي طورتها الإمارات تلقى قبولاً كبيراً لدى العديد من دول العالم، والتي تعتمد تلك المنظومة وتعمل بها في عمليات تجارة المنتجات التي تحمل علامة الحلال، ويتم توريدها للأسواق الإماراتية».