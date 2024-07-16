عقود بملياري درهم لتوسعة البنية التحتية للغاز في الدولة

أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات «استدامة».

كما تقرر، وبشكل منفصل، نقل ملكية مشروع «استدامة» من «أدنوك للغاز» إلى «أدنوك»، بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة.

وتم إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء التي تبلغ قيمتها ملياري درهم (550 مليون دولار) على كل من «مجموعة الجرافات البحرية الوطنية»، و«شركة جلفار للهندسة والمقاولات».

وستتم إعادة توجيه نحو 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، بهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي.

ويهدف مشروع «استدامة» إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تديرها الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، ما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى المتعاملين في الإمارات الشمالية. وبعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع «استدامة»، ستستمر «أدنوك للغاز» في إدارة المشروع، للاستفادة من خبرتها في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب، بينما ستغطي «أدنوك» المصروفات الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للغاز»، الدكتور أحمد محمد العبري: «تدعم العقود الجديدة التوسع المستمر لشبكة خطوط الأنابيب في دولة الإمارات، التي ستسهم في توفير الغاز الطبيعي منخفض الكُلفة بشكل مستدام إلى مواقع أكثر في الدولة، ونحن فخورون بدورنا الرائد في تلبية الطلب المتنامي على الغاز محلياً، وتمكين تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغاز». وأضاف: «على إثر قرار نقل ملكية مشروع (استدامة) إلى (أدنوك)، فإن الشركة ستواصل الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية، لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي الشركة».