هدايا العطلات و«السياح» تدعم الإقبال على الذهب

واصل الذهب ارتفاعاته السعرية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادات بقيم راوحت بين درهمين و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، وذلك مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي الزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر خلال أسبوعين إلى 10 دراهم.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أنه لم تكن للزيادات السعرية الأخيرة تأثيرات كبيرة في الأسواق، مع توجه المتعاملين لشراء هدايا العطلات الصيفية، إضافة إلى نشاط مشتريات السياح، لافتين إلى أن معظم المشتريات تركزت في القطع الذهبية الصغيرة، بسبب ارتفاع الأسعار.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 292 درهماً، بارتفاع بلغ درهمين، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 270.5 درهماً بزيادة قدرها 2.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 261.75 درهماً بارتفاع بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 224.25 درهماً بزيادة بلغت درهمين. وقال مدير محل «مجوهرات بازلت»، علي اليافعي: «نظراً للزيادات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً، فقد اتجه المتعاملون من مقيمين وسياح إلى شراء القطع الصغيرة من المشغولات الذهبية».

وأكد أن «التأثيرات لم تكن كبيرة في الأسواق، نظراً لزيادة التنافسية وطرح العديد من المتاجر لعروض تنشيطية لاستقطاب المتعاملين».

من جهته، رأى مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، أن مواصلة الذهب ارتفاعاته، وجّه الحصة الكبرى من المبيعات نحو القطع الصغيرة والمنخفضة الوزن من المشغولات الذهبية.

وتابع: «خففت زيادة الطلب من المتعاملين لشراء هدايا العطلات الصيفية، من حدة تأثيرات الارتفاعات السعرية، إضافة إلى استمرار مبيعات السياح بمعدلات متباينة». وفي السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانج باليكر، إنه كان للارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب في الأسواق تأثيرات محدودة، في ظل الإقبال على شراء الهدايا قبيل السفر والعطلات الصيفية.

وتابع: «انعكست الزيادات السعرية فقط في توجهات المتعاملين الذين ركزوا على المشغولات من القطع الصغيرة والمنخفضة الوزن».

وأكد أن المتعاملين ركزوا مشترياتهم على المشغولات الذهبية الصغيرة.

. إجمالي الزيادات السعرية للذهب خلال أسبوعين وصل إلى 10 دراهم.