«دناتا» توسع شراكتها مع «البريطانية»

فازت «دناتا»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع الخطوط الجوية البريطانية في «مطار نيوآرك الدولي» بالولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «دناتا» تقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقل الوطني للمملكة المتحدة على رحلاتها إلى «مطار هيثرو» في لندن. وستعمل فرق «دناتا» المتخصصة على إنتاج وإعداد 150 ألف وجبة سنوياً، لضمان توفير تجربة طعام متميّزة على متن الرحلتين اليوميتين للناقلة.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذا العقد الجديد يُعدُّ امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، لتغطي الآن خمس مدن في الولايات المتحدة، هي: بوسطن، ودالاس، وهيوستن، وناشفيل، ونيوآرك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا للتموين» في أميركا الشمالية، بيتر ديفيتو: «سيتولى فريق من الخبراء في (دناتا) إعداد منتجات طهي استثنائية من شأنها أن تسهم في تعزيز تجربة المسافرين، وسنواصل الاستثمار في موظفينا وبنيتنا التحتية ومنتجاتنا، لنكون الأفضل في كل ما نقوم به».

وإلى جانب الخطوط الجوية البريطانية، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة لـ40 متعاملاً من الناقلات الجوية في 12 مطاراً في الولايات المتحدة، بفريق يضم أكثر من 1000 متخصص في مجال الضيافة. وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق «دناتا» للتموين والتجزئة أكثر من 9.8 ملايين وجبة في الولايات المتحدة، بنمو يفوق 9% على أساس سنوي.