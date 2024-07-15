«دناتا» توسع شراكتها مع «البريطانية» بعقد في مطار «نيوآرك» الأميركي

فازت «دناتا»، الشركة العالمية المتخصة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع الخطوط الجوية البريطانية في «مطار نيوآرك الدولي» بالولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «دناتا» تقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقل الوطني للمملكة المتحدة على رحلاتها إلى «مطار هيثرو» في لندن. وستعمل فرق «دناتا» المتخصصة على إنتاج وإعداد 150 ألف وجبة سنوياً لضمان توفير تجربة طعام متميزة على متن الرحلتين اليوميتين للناقلة.

وأفاد بيان، اليوم بأن هذا العقد الجديد يعد امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، لتغطي الآن خمس مدن في الولايات المتحدة، هي: بوسطن، ودالاس، وهيوستن، وناشفيل، ونيوآرك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دناتا للتموين» في أميركا الشمالية، بيتر ديفيتو: «نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع الخطوط الجوية البريطانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. سيتولى فريق من الخبراء في (دناتا) إعداد منتجات طهي استثنائية من شأنها أن تسهم في تعزيز تجربة المسافرين، وسنواصل الاستثمار في موظفينا وبنيتنا التحتية ومنتجاتنا لنكون الأفضل في كل ما نقوم به».

وإلى جانب الخطوط الجوية البريطانية، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة لـ40 متعاملاً من الناقلات الجوية في 12 مطاراً في الولايات المتحدة، بفريق يضم أكثر من 1000 متخصص في مجال الضيافة. وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق «دناتا» للتموين والتجزئة أكثر من 9.8 ملايين وجبة في الولايات المتحدة، بنمو يفوق 9% على أساس سنوي.

ويعد قسم التموين والتجزئة في «دناتا» واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة الجوية في العالم، إذ ينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، الذين تزيد أعدادهم على 10 آلاف و500 موظف أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات ناقلات كبار الشخصيات من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.