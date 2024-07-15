الطلب على السفر في أعلى مستوياته.. وشركات طيران تطرح عروض عطلات

أعلنت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض سياحية للعطلات، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، وهي متاحة للحجز حتى نهاية يوليو الجاري، وتسري على الفترة المتبقية من فصل الصيف وحتى بداية سبتمبر المقبل 2024.

وأكدت وكالتا سياحة وسفر أن الطلب على قضاء عطلات بوجهات سياحية في أعلى مستوياته حالياً، متوقعتين أن تلجأ شركات الطيران، إلى تشغيل المزيد من الرحلات.

وأضافتا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار العروض السياحية هي في المستويات نفسها للعام الماضي، مشددتين على أهمية التحقق من شروط وأحكام الباقات الخاضعة للعروض، فهي تتوافر لفترة محددة وبأسعار ابتدائية ضمن شروط وأحكام خاصة.

باقات العطلات

وتبدأ أسعار باقات العطلات للشخص الواحد والإقامة لمدة ثلاث ليالٍ، من نحو 2600 درهم إلى مدينة «باتومي» الجورجية، وإلى «ألماتي» في كازاخستان، فيما تبدأ من نحو 3000 درهم إلى «بينانغ» في ماليزيا، و3500 إلى «كرابي» في تايلاند، أو سراييفو، ونحو 4000 درهم إلى أي من «مومباسا» في كينيا، و«ميلانو» في إيطاليا.

كما تبدأ أسعار العروض التي تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليالٍ من 4500 درهم إلى زنجبار، و4800 درهم إلى المالديف.

وتتباين الأسعار التي تخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق، والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء حجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن الشركات.

وتشمل بعض الباقات إلى جانب التذاكر والغرف الفندقية، خدمات مثل الجولات والنشاطات، وخدمات النقل من المطار وإليه، في وقت توفر فيه بعض شركات الطيران باقات مخصصة للعائلات بالنسبة للحجوزات التي يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص.

ويتركز الجزء الأكبر من العروض في وجهات جزر مثل: سيشل، وموريشيوس، والمالديف، وزنجبار، فضلاً عن باقات إلى وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا، إلى جانب عروض سفر لفترات إقامة تصل إلى سبع ليالٍ في أوروبا الغربية.

مستويات الطلب

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي: «يعتبر الطلب على قضاء عطلات بوجهات سياحية في أعلى مستوياته حالياً خلال موسم الصيف»، مشيراً إلى أن شركات الطيران ووكالات السفر طرحت خلال الفترة الأخيرة العديد من الباقات إلى مختلف الوجهات والتي تناسب مختلف الميزانيات.

وذكر أهلي أن الجزء الأكبر من العروض يتركز في الوجهات السياحية المعتادة في أوروبا وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن المحطات السياحية القريبة نسبياً، معتبراً معدل الحجوزات قوياً.

وتابع: «من المتوقع أن تلجأ شركات الطيران، بناءً على ذلك، إلى تشغيل المزيد من الرحلات»، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت من وجهة إلى أخرى، بحسب مستويات الطلب، لكنها في العموم قريبة من معدلات صيف العام الماضي. وذكر أن بعض العروض يستهدف رفع الطلب على الوجهات التي تشغل لها شركات الطيران عدداً كبيراً من الرحلات.

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور: «طرحت شركات الطيران العديد من الباقات والعروض الخاصة بقضاء عطلات في الوجهات السياحية خلال صيف العام الجاري»، مؤكداً أن مستويات الطلب قوية على الحجوزات من السوق المحلية.

وأضاف منصور أن أسعار العروض السياحية هي في المستويات نفسها للعام الماضي، إذ لم تشهد زيادات كبيرة، مبيناً أن ذلك ينطبق على الحجوزات المبكرة التي تتم قبل موعد السفر بفترة كافية.

وأوضح أن نسبة كبيرة من العروض الخاصة بموسم الصيف تركزت في الوجهات القريبة نسبياً من السوق المحلية، متوقعاً أن يتواصل الطلب على قضاء عطلات بمعدلات متباينة حتى نهاية أغسطس المقبل.

وقال: «سنشهد عروضاً أخرى للسفر، ستطرح في السوق ابتداءً من سبتمبر المقبل»، مشدداً على أهمية التحقق من شروط وأحكام الباقات الخاضعة للعروض، فهي تتوافر لفترة محددة وبأسعار ابتدائية ضمن شروط وأحكام خاصة تتعلق باختيار مواعيد السفر، والمنشأة الفندقية المراد النزول فيها.

ولفت إلى أن بعض العروض تضم، أو تستثني وسائل النقل من المطار وإليه، والجولات السياحية، وغيرها من خدمات.