«دبي مول» يسجّل 57 مليون زائر في النصف الأول من 2024

حقّق «دبي مول»، الذي حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم في عام 2023، نمواً إضافياً في عام 2024، حيث استقبل 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد بيان أمس بأن الفئات المختلفة شهدت أداءً مماثلاً، إذ راوحت نسبة نموّ مبيعات التجزئة بين 8% و15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مؤسس «إعمار»، محمّد العبّار: «يعكس هذا النمو العمل الجاد والتفاني من فريقنا وشركائنا، إذ يستمرّ (دبي مول) في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم». وأكد العبار الالتزام بتحسين جميع جوانب «دبي مول» لتعزيز مكانته وجهة عالمية رئيسة.

وعزّز «دبي مول» في عام 2023، مكانته كأكثر الأماكن زيارة في العالم، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلاً زيادة بنسبة 19% عن العام السابق. ولم يقتصر هذا الإنجاز على عدد الزوار فقط، بل تميز أيضاً بأرقام مبيعات قوية، ما يعكس الدور المحوري للمول في قطاعي البيع بالتجزئة والترفيه. يُشار إلى أن «دبي مول» افتتح في عام 2008، وتطوّر ليصبح رمزاً للتسوّق والترفيه العصري في دبي. ويحتل «دبي مول» المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحجم، إذ يشغل مساحة تفوق 1.2 مليون متر مربع، ويضمّ أكثر من 1200 محل تجاري، بما في ذلك متاجر عالمية، فضلاً عن مجموعة متنوّعة من أكثر من 200 من المطاعم ومنافذ المأكولات العالمية. بدورها، تدير «شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق» نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمّعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك «دبي مول».