شركة إماراتية تستثمر بمصنع لـ «الكاجو» في كوت ديفوار

افتتح وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الوزراء في كوت ديفوار، روبرت بوجري مامبي، أكبر مصنع لتجهيز الـ«كاجو» في البلاد، والمملوك لشركة إماراتية.

ويقع المصنع الجديد في مدينة «بونديالي» بشمال كوت ديفوار، وتعود ملكيته إلى شركة «بان أفريكان أجروكوموديتيز هولدينج ليمتد» الإماراتية، فيما من المتوقع أن يوفر المصنع 500 فرصة عمل مباشرة، و3500 فرصة عمل غير مباشرة، ما يجعل الإمارات واحدة من أكبر الدول التي توفر استثماراتها فرص عمل جديدة في كوت ديفوار.

وبفضل قدرته على معالجة 100 طن متري يومياً، فإنه من المتوقع أيضاً أن يعزز المصنع صناعة الـ«كاجو» في البلاد، ودعم سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهذا المنتج.

وجاء افتتاح المصنع خلال زيارة رسمية قام بها الزيودي على رأس وفد إماراتي إلى كوت ديفوار. وقال: «تمثل الزيارة الرسمية إلى كوت ديفوار خطوة مهمة في تعزيز وبناء الشراكات بين البلدين الصديقين، حيث إن اقتصاد كوت ديفوار من بين الأكثر نشاطاً وتوجهاً نحو الإصلاح في قارة إفريقيا، إذ يتبنى سياسات اقتصادية بناءة وإصلاحات طموحة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام ومتنوّع، وبالتالي، فإننا نلحظ إمكانات واعدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، ما يساعد في تطوير القدرات الصناعية ودعم البنية التحتية في كوت ديفوار».

وخلال افتتاح المصنع، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «بان أفريكان أجروكوموديتيز هولدينج ليمتد»، عبدالجبار الصايغ، أن كوت ديفوار بلد غني بالإمكانات والفرص. وقال: «لا يمثل هذا المصنع استثماراً كبيراً في سوق كوت ديفوار فحسب، بل يمثل أيضاً شهادة على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوت ديفوار».

وتابع: «تلتزم الشركة بالمساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي، ونحن على ثقة أن شركتنا واستثماراتها في الاقتصاد الإيفواري ستعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وستكون بوابة جديدة للفرص في الجانبين».