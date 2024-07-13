100% مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم في «كهرباء دبي»

كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، المديرين المباشرين لموظفي أصحاب الهمم وأعضاء مبادرة «صديقي»، ممن أسهموا بفاعلية في تعزيز سعادة موظفي الهيئة أصحاب الهمم، وترسيخ ريادة الهيئة في دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، وتحقيقها للعام الرابع على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمجهم وتمكينهم. وحققت الهيئة خلال عام 2023 وللعام الرابع على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100%، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21%. وحصل جميع موظفي الهيئة أصحاب الهمم على احتياجاتهم التدريبية كافة، وتم تلبية 100% من التسهيلات المترتبة على احتياجاتهم الفعلية في بيئة العمل. وأثنى الطاير، خلال حفل التكريم الذي نظمته الهيئة في مجمعها للتطوير المهني والأكاديمي، على جهود جميع المعنيين لدعم بيئة العمل المؤهلة والدامجة والمرنة في الهيئة، واستجابتهم الواسعة مع المبادرات والبرامج والخدمات المبتكرة التي تطلقها الهيئة وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتعزيز سعادة الموظفين أصحاب الهمم وإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم.

وقال الطاير: «انطلقت رحلة الهيئة في دمج وتمكين أصحاب الهمم منذ عام 2015، حيث التزمت الهيئة بتضمين دمج وتمكين أصحاب الهمم في المنظومة المؤسسية من خلال سياساتها وخدماتها».