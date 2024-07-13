تخريج الدفعة الأولى من «تنمية المهارات القيادية»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تخريج 45 من الكوادر الإماراتية الشابة ضمن برنامجها «خطوة» لتنمية المهارات القيادية.

وصُمم برنامج «خطوة» خصيصاً للخريجين المتدربين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو برنامج تدريبي شامل يمتد على مدار 12 شهراً ويهدف إلى تمكين الخريجين وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية تحت إشراف القيادة العليا للشركة. ويضم البرنامج مجموعة متنوّعة من ورش العمل التفاعلية، وأنظمة المحاكاة، إضافة إلى التوجيهات المهنية والشخصية، كما يتيح البرنامج فرصة لاكتساب خبرة عمل حقيقية، إضافة إلى التواصل وبناء علاقات مع خبراء مهنيين.