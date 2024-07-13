3 شركات لخدمات الشحن تبدأ عملياتها في «مطار آل مكتوم»

بدأت ثلاث شركات طيران جديدة لخدمات الشحن الجوي، عملياتها في مطار آل مكتوم الدولي، أخيراً.

وقالت مطارات دبي إن «مركز الشحن في مطار آل مكتوم الدولي ينمو ويتوسع بقوة يوماً بعد آخر»، مضيفة: «يسرنا الترحيب بالخطوط الجوية الرواندية، وطيران إنديغو وطيران مارتن الهولندي، ضمن شبكة الشحن».

وأضافت أن شبكة الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي تضم 21 مشغّلاً، وتتعامل مع أكثر من 576 ألف طن من الشحنات سنوياً. وتعد دبي مركزاً عالمياً لخدمات الشحن الجوي، فإلى جانب حركة الشحن في مطار دبي الدولي، تم افتتاح مطار آل مكتوم الدولي أمام عمليات شحن البضائع في 27 يونيو من عام 2010.