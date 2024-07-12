«دبي لحماية المستهلك» تنفّذ ورشاً توعوية للعاملين في الفنادق والوجهات السياحية

نظمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ورش عمل توعوية في إطار برنامج التوعية الأمنية السياحية في الإمارة، استهدفت 832 موظفاً ضمن 26 من المنشآت الفندقية والوجهات السياحية البارزة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتعاون مع الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد علي موسى: «نواصل تنظيم ورش العمل التوعوية لمختلف القطاعات، بما فيها المنشآت الفندقية ومناطق الجذب السياحي، لما تشكّله من أهمية في ظل المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي وجهة سياحية رائدة، لاسيما مع تزايد أعداد الزوار الدوليين الذين تستقطبهم دبي كل عام، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية، لهذا نحرص على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في تلك المرافق بحقوق المستهلك، حتى نضمن لسكان وزوار دبي الحصول على أفضل التجارب وأرقى الخدمات التي تتميز بها المدينة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، وواحدة من أكثر مدن العالم أماناً، وبما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ويسرنا التعاون مع مختلف الشركاء والجهات المعنية، ومن ضمنهم إدارة الشرطة السياحية، لضمان أعلى مستويات الأمن والأمان والراحة للزوار».

من جانبه، قال مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد خلفان عبيد الجلاف: «أثمر هذا المجهود المشترك بين الجهات الحكومية - في مجال التوعية في النصف الأول من عام 2024 - إقامة مجموعة من الورش التوعوية التي استفاد منها 26 فندقاً، و832 موظفاً من العاملين في المنشآت الفندقية. ومن خلال الخطة التشغيلية لهذا البرنامج نستهدف أكثر من 100 فندق و2000 موظف هذا العام».