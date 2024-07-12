إدراج صكوك لـ «الشارقة الإسلامي» بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت ناسداك دبي، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي من قبل مصرف الشارقة الإسلامي، وهو الإصدار السادس ضمن برنامج المصرف لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار الذي تأسس في عام 2013.

وجذبت الصكوك المدرجة من مصرف الشارقة الإسلامي، والمُستحقة في عام 2029، طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتجاوز الاكتتاب فيها القيمة المستهدفة بواقع ثلاثة أضعاف، حيث بلغ حجم الطلب 1.5 مليار دولار، ما يعكس جاذبية سوق المال الديناميكية في دولة الإمارات. وبذلك، يصل إجمالي الصكوك القائمة من قبل المصرف في ناسداك دبي التي تشمل اثنين من الصكوك غير المضمونة إلى جانب صكوك إضافية من المستوى الأول لرأس المال، إلى 1.5 مليار دولار.

وارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 93.89 مليار دولار، ما يعزز مكانتها كسوق عالمية رائدة لإصدارات الصكوك. ووصلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة في ناسداك دبي الآن إلى 134.1 مليار دولار.

واحتفالاً بالإدراج، قرع نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال أحمد سعد: «نحن سعداء بإدراج صكوكنا الأخيرة في ناسداك دبي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث عكست الثقة القوية التي يوليها المستثمرون لاستراتيجية مصرف الشارقة الإسلامي، إذ نحرص على تعزيز أنشطتنا في جميع مجالات الأعمال والعمليات».