"دبي لحماية المستهلك" تنفّذ ورش عمل توعوية للعاملين في الفنادق والوجهات السياحية

نظّمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورش عملٍ توعوية في إطار برنامج التوعية الأمنية السياحية في الإمارة، استهدفت 832 موظفاً ضمن 26 من المنشآت الفندقية والوجهات السياحية البارزة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي.

وتأتي هذه الورش بشكلٍ أساسي بهدف تعريف العاملين في المنشآت الفندقية والسياحية بالخدمات التي توفّرها الدائرة، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل، فضلاً عن توضيح قنوات التواصل الخاصة بتقديم الخدمات السياحية المتنوعة.

كما تسعى هذه الورش إلى التعريف بحقوق المستهلكين وواجباتهم، مع التأكيد على ضرورة مساعدة النزلاء والزوار على فهم آلية التواصل مع إدارة حماية المستهلك، من خلال وضع الرقم المخصص لهذا الغرض في موقع واضح لهم، والحرص على عرض أرقام وبيانات الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى، بما يعزز ثقتهم بمستويات الشفافية العالية التي تكفلها هذه الفنادق والوجهات، بما يرسخ مكانة دبي بصفتها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وتتطرّق هذه الورش إلى حالاتٍ توضّح بعض الأمثلة المرتبطة بهذه المواضيع وآليات الاستفادة من خدمات المؤسسات ذات الصلة، بما فيها خدمات شرطة دبي الذكية والتعريف بنظام المفقودات و(المعثورات) وأهمية الاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة، بما يسلّط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة سياحية آمنة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد علي موسى: "نواصل تنظيم ورش العمل التوعوية لمختلف القطاعات بما فيها المنشآت الفندقية ومناطق الجذب السياحي لما تشكله من أهمية في ظل المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية رائدة، لاسيما مع تزايد أعداد الزوار الدوليين الذين تستقطبهم دبي كل عام، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية. ولهذا، نحرص على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في تلك المرافق بحقوق المستهلك حتى نضمن لسكان وزوار دبي حصولهم على أفضل التجارب وأرقى الخدمات التي تتميز بها المدينة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، وواحدة من أكثر مدن العالم أماناً، وبما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ويسرنا التعاون مع مختلف الشركاء والجهات المعنية، ومن ضمنهم إدارة الشرطة السياحية، لضمان أعلى مستويات الأمن والأمان والراحة للزوار".

من جانبه، قال مدير إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد خلفان عبيد الجلاف: "أثمر هذا المجهود المشترك بين الجهات الحكومية في مجال التوعية في النصف الأول من عام 2024 عن إقامة مجموعة من الورش التوعوية التي استفاد منها 26 فندقاً و832 موظفاً من العاملين في المنشآت الفندقية. ومن خلال الخطة التشغيلية لهذا البرنامج نستهدف أكثر من 100 فندق و2000 موظف لهذا العام".