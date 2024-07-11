«طيران الإمارات» تنقل 30 مليون مسافر من السعودية وإليها خلال 35 عاماً

افتتحت «طيران الإمارات» أمس رسمياً، صالتها الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في وقت كشفت فيه عن أنها نقلت منذ بدء عملياتها التشغيلية في السعودية أكثر من 30 مليون مسافر من المملكة وإليها.

وبحسب «طيران الإمارات»، تعد الصالة في مدينة جدة، الأولى من نوعها للناقلة في المنطقة خارج دبي، والصالة رقم 40 ضمن شبكة صالاتها العالمية في مطارات عدد من أبرز وجهاتها. وتقع الصالة الجديدة، التي تكلف إنجازها 20 مليون درهم، في منطقة المغادرة بالطابق الثالث من الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة خدمات المطار، محمد مطر: «أصبح مطار الملك عبدالعزيز الدولي أول مطار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي يضم صالة خاصة لمسافري (طيران الإمارات)، وهو ما يجسّد جهودنا الدؤوبة لتعزيز تجربة السفر المقدّمة للمتعاملين ليس فقط في الأجواء، وإنما أيضاً على الأرض، كما يؤكد افتتاح هذه الصالة، المجهزة طبقاً لأرقى المعايير التزامنا بتقديم أرقي مستويات الجودة في مختلف جوانب عملنا وأنشطتنا».

وأضاف: «نحتفل العام الجاري بمرور 35 عاماً على بدء رحلاتنا إلى جدة، أولى وجهاتنا إلى السعودية، وعلى مدار هذه السنوات، تفخر (طيران الإمارات) بمساهمتها الفاعلة في تعزيز نمو حركة السفر إلى المملكة، مع التزامها الراسخ بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن جوهر، أن «صالة (طيران الإمارات) خدمة نوعية جديدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتعكس حجم العلاقة الاستراتيجية التي تمتد إلى 35 عاماً من الرحلات المنتظمة، حيث تشغل (طيران الإمارات) ثلاث رحلات يومية لخدمة المسافرين وتوفير خيارات سفر متعدد». وتمتد صالة «طيران الإمارات» الجديدة على مساحة 900 متر مربع وتستوعب ما يصل إلى 196 ضيفاً. وإضافة إلى صالتها الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وصالاتها السبع في مطار دبي الدولي، تشغّل «طيران الإمارات» حالياً 32 صالة خاصة بها في أبرز المطارات حول العالم.

وتسهم «طيران الإمارات» في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة منذ عام 1989، وتخدم حالياً بواباتها الأربع: الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً، والتي تتضمن ثلاث رحلات يومياً إلى جدة بطائرة «إيرباص A380».

ونقلت «طيران الإمارات» منذ بدء عملياتها أكثر من 30 مليون مسافر من المملكة وإليها، على متن أكثر من 112 ألف رحلة طيران، وربطت المسافرين بالوجهات عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين، مثل دبي، ولندن، وإسطنبول، وباريس، وجاكرتا، وكوالالمبور، والولايات المتحدة، وجزر المحيط الهندي مثل المالديف، وموريشيوس، وسيشيل.