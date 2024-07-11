«مركز تجهيز حقول النفط» ينال الشهادة الخضراء

منح مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لـ«مركز تجهيز حقول النفط المحدود»، تقديراً لالتزامه بالاستدامة من خلال استضافة عملياته لتكنولوجيا المعلومات على السحابة الخضراء التابعة لـ«مورو». وسلّم مدير إدارة الأعمال الرقمية في شركة «مورو»، سلطان العلي، الشهادة الخضراء، إلى نائب الرئيس - تقنية المعلومات في«مركز تجهيز حقول النفط المحدود»، يوسف السعدي. وتعتبر الشهادة الخضراء من «مورو» تقديراً بارزاً للجهود المتضافرة للمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية «مورو» لتعزيز الممارسات المستدامة عبر مختلف القطاعات.