«براكة» أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية بالإمارات

أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجارياً في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، في إنتاج أكثر من (71 ألفاً و802 غيغاواط/ساعة) من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021 حتى اليوم. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة الحكومية المكلفة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فقد حدّت محطة «براكة» أكثر من 34 ألفاً و761 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.

وأنتجت المحطة الأولى في براكة نحو 31 ألفاً و790 غيغاواط/ساعة منذ تشغيلها التجاري في أبريل 2021، وتم الحد من 15 ألفاً و604 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الدولة من خلالها.

من جانبها، أسهمت ثاني محطات براكة في الحد من 12 ألفاً و517 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الدولة عبر إنتاج أكثر من 24 ألفاً و843 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة في الإمارات، وذلك منذ بدء عمليات التشغيل التجاري للمحطة في مارس عام 2022.

بدورها، عززت المحطة الثالثة في براكة، التي تم تشغيلها تجارياً في فبراير 2023، شبكة الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات، بعد إضافة إنتاجية تبلغ أكثر من 13 ألفاً و221 غيغاواط/ساعة، وأسهمت المحطة في الحد من 6640 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الدولة منذ العام الماضي حتى اليوم.

وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطة براكة خلال العام الجاري 2024، لتسطر إنجازاً جديداً في تاريخها، بعد التشغيل التجاري للمحطة الرابعة المرتقب خلال الأشهر المقبلة، حيث ستضيف المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية. وباتت براكة على بعد خطوات قريبة من توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مرسخة دورها في تعزيز أمن الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع عبر توفير نحو 4200 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، حيث يضيف كل مفاعل في براكة من طراز (APR1400) بعد تشغيله التجاري نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة كهرباء الدولة.