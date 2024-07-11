الفنادق والوجهات السياحية تتنافس لجذب الزوّار خلال «مفاجآت صيف دبي»

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بأن «مفاجآت صيف دبي 2024» تمنح سكان المدينة وزوّارها من العائلات والأزواج، فضلاً عن المسافرين المنفردين، العديد من الفرص للاستفادة بشكل كبير من موسم الصيف، إذ كشفت مئات الفنادق والوجهات السياحية في المدينة عن عروض جذابة وباقات موسمية، بدءاً من العطلات الشاطئية والصحراوية إلى تجارب الإقامة في المدينة.

ووفقاً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تقدم مئات الفنادق والمعالم السياحية في دبي تخفيضات لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بالعطلة الصيفية بأفضل الأسعار، مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها دبي، حيث تكشف أفضل المنتجعات والفنادق من فئة خمس نجوم عن تخفيضات على أسعار الغرف والمطاعم وعلاجات الـ«سبا». كما ترحب الفنادق والوجهات الترفيهية بالأطفال مجاناً مع مجموعة عروض الصيف التي تنظمها المؤسسة.

ولفتت المؤسسة إلى أن باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من «إنترتينر» تقدم أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في المطاعم والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من وجهات في مختلف أنحاء دبي، مشيرة إلى أن سعر الباقة يبلغ 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة عروض ترويجية حصرية يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع.

وذكرت المؤسسة أن قضاء الصيف في دبي بصحبة العائلة أصبح أفضل من أي وقت مضى مع العديد من العروض والتجارب التي تقدمها الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية للعائلات خلال (مفاجآت صيف دبي 2024)، وذلك مع عودة العروض المجانية للأطفال، حيث تسمح مئات الفنادق على مستوى المدينة لما يصل إلى طفلين بالإقامة في غرف البالغين وتناول الطعام برفقتهم من دون أي كلفة إضافية. كما يقدم العديد من الفنادق جلسات ترفيه وألعاب مجانية.

بدورها، تستقبل مجموعة من أشهر مناطق الجذب والمتنزهات والوجهات الترفيهية الأطفال الصغار مجاناً، بما في ذلك «ليغولاند دبي»، و«متحف مدام توسو دبي»، و«إكس سترايك»، و«ذا فيو آت ذا بالم»، وحديقة التماسيح في دبي، و«لا بيرل باي دراغون»، و«سكي دبي»، و«عالم آية».

كما يمكن للأزواج الاستفادة من مجموعة عروض الإقامة الفندقية التي تقدمها المنشآت الفندقية بأفضل الأسعار، بما في ذلك المنتجعات الشاطئية أو الفنادق الموجودة داخل المدينة.