أسعار المبيت ارتفعت 16.5% مقارنة بأبريل 2023
إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي تنمو 43.2% خلال أبريل
ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي بنسبة 43.2% خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.
ووفق أحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، حول أداء المنشآت الفندقية في أبريل 2024، جاء الارتفاع المسجل في الإيرادات نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار المنشآت الفندقية، إذ سجلت رقماً قياسياً في أسعار المبيت بنسبة 16.5% مقارنة بأسعار أبريل 2023.
وحول النمو الشهري، فقد ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبريل 2024 مقارنة بمارس الماضي نحو 16%، بنمو قياسي في أسعار الغرف نسبته 7.4%. وتصدرت المنشآت الفندقية المصنفة بـ«نجمتين»، محققة نمواً في إيرادات المبيت خلال أبريل بنحو 36% مقارنة بمارس 2024.
كما حققت المنشآت الفندقية من فئة «خمس نجوم» نمواً في الإيرادات بنسبة 17.2% في أبريل 2024 مقارنة بمارس الذي سبقه، فيما ارتفعت بنسبة 41.5% على أساس سنوي، ونمو في الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 13% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و5.2% مقارنة بمارس 2024.
بدورها، سجلت الفنادق «الممتازة» نمواً في الإيرادات بنسبة 13.4% خلال أبريل 2024 مقارنة بمارس الذي سبقه، وارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار المبيت يصل إلى 12.3%. فيما سجلت الشقق الفندقية نمواً شهرياً في الفترة ذاتها بنسبة 12.7%، ونمواً في الرقم القياسي للأسعار بـ 10.8%.
وتسهم هذه المؤشرات في تعريف متخذي القرار والسياح والمكاتب السياحية وغيرها من الجهات الآخرى بمتغيرات أسعار المبيت في منشآت أبوظبي وهو ما يسهم في زيادة الشفافية والتطور الذي تشهده الإمارة.
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