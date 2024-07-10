إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي تنمو 43.2% خلال أبريل

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي بنسبة 43.2% خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.

ووفق أحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، حول أداء المنشآت الفندقية في أبريل 2024، جاء الارتفاع المسجل في الإيرادات نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار المنشآت الفندقية، إذ سجلت رقماً قياسياً في أسعار المبيت بنسبة 16.5% مقارنة بأسعار أبريل 2023.

وحول النمو الشهري، فقد ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبريل 2024 مقارنة بمارس الماضي نحو 16%، بنمو قياسي في أسعار الغرف نسبته 7.4%. وتصدرت المنشآت الفندقية المصنفة بـ«نجمتين»، محققة نمواً في إيرادات المبيت خلال أبريل بنحو 36% مقارنة بمارس 2024.

كما حققت المنشآت الفندقية من فئة «خمس نجوم» نمواً في الإيرادات بنسبة 17.2% في أبريل 2024 مقارنة بمارس الذي سبقه، فيما ارتفعت بنسبة 41.5% على أساس سنوي، ونمو في الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 13% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و5.2% مقارنة بمارس 2024.

بدورها، سجلت الفنادق «الممتازة» نمواً في الإيرادات بنسبة 13.4% خلال أبريل 2024 مقارنة بمارس الذي سبقه، وارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار المبيت يصل إلى 12.3%. فيما سجلت الشقق الفندقية نمواً شهرياً في الفترة ذاتها بنسبة 12.7%، ونمواً في الرقم القياسي للأسعار بـ 10.8%.

وتسهم هذه المؤشرات في تعريف متخذي القرار والسياح والمكاتب السياحية وغيرها من الجهات الآخرى بمتغيرات أسعار المبيت في منشآت أبوظبي وهو ما يسهم في زيادة الشفافية والتطور الذي تشهده الإمارة.