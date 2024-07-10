«مورو» يمنح الشهادة الخضراء لـ «مركز تجهيز حقول النفط »

منح مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لـ«مركز تجهيز حقول النفط المحدود»، تقديراً لالتزامه بالاستدامة من خلال استضافة عملياته لتكنولوجيا المعلومات على السحابة الخضراء التابعة لـ«مورو».

وتعكس هذه المبادرة التعاون الوثيق بين «مورو» و«مركز تجهيز حقول النفط المحدود» في تعزيز البنية التحتية الرقمية المستدامة، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات والأمم المتحدة، كما تسلّط هذه الخطوة الضوء على جهود «مركز تجهيز حقول النفط المحدود» في تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.

وسلّم مدير إدارة الأعمال الرقمية في شركة «مورو»، سلطان العلي، الشهادة الخضراء، إلى نائب الرئيس - تقنية المعلومات في«مركز تجهيز حقول النفط المحدود»، يوسف السعدي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «مورو»، محمد بن سليمان: «سعداء بتقديم الشهادة الخضراء إلى (مركز تجهيز حقول النفط المحدود)، ذلك أن اختيارهم لاستضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات على السحابة الخضراء التابعة لـ(مورو) يمثل خطوة مهمة نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة».

أضاف: «من خلال الاستفادة من السحابة الخضراء لـ(مورو)، يحسّن (مركز تجهيز حقول النفط المحدود) كفاءته التشغيلية ويقلّل بشكل كبير من بصمته البيئية. ويعتبر هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في كيفية تعاون المؤسسات لدعم رؤية الإمارات في تحقيق أهداف الاستدامة».

من جهته، قال نائب الرئيس - تقنية المعلومات في«مركز تجهيز حقول النفط المحدود»، يوسف السعدي: «يعزّز هذا التكريم جهودنا المستمرة في دمج الممارسات المستدامة في عملياتنا. ومن خلال تبني السحابة الخضراء التابعة لـ(مورو)، نستطيع تحسين كفاءتنا وتقليل تأثيرنا البيئي بشكل ملحوظ، حيث تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا بالممارسات الصديقة للبيئة، وتعكس قيمنا الأساسية في الجودة والابتكار في تقديم حلول متقدمة لقطاع النفط والغاز».

وتعتبر الشهادة الخضراء من «مورو» تقديراً بارزاً للجهود المتضافرة للمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية «مورو» لتعزيز الممارسات المستدامة عبر مختلف القطاعات