الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تتيح للشركات الصناعية نفاذاً أكبر للأسواق الدولية

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن معرض «إينوبروم 2024» الصناعي الدولي، الذي يقام سنوياً في مدينة «يكاتيرينبورغ» في روسيا الاتحادية، يعد فرصة مهمة لإبراز آخر التطورات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات والميزات النسبية الفريدة التي توفرها للشركات الصناعية الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع، خصوصاً في ظل استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تتيح وصولاً أسرع ونفاذاً أكبر للشركات الصناعية والمصدرين إلى مجموعة من أكبر الأسواق وأسرعها نمواً حول العالم انطلاقاً من الإمارات.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الحدث، أن مشاركة الإمارات، ضيف شرف، في المعرض يأتي في إطار الحرص على الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق جديدة.

وقال إن المعرض الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة الروسية يُعد منصة دولية مهمة للشركات الصناعية لعرض التطور في القطاع الصناعي، ومناقشة واستكشاف الفرص وحلول التحديات الرئيسية والاتجاهات في القطاع الصناعي، بمشاركة قادة الصناعة وممثلي الحكومات وعدد كبير من الشركات والوفود من مختلف دول العالم.

يذكر أن مشاركة الدولة في المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» تركز على تعزيز العلاقات الثنائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون بين القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والشراكات المحتملة.

وتستعرض الإمارات خلال مشاركتها الفعالة في الحدث، أبرز الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية والممكنات والشراكات النوعية المقدمة للمستثمرين الصناعيين في الدولة، لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الصناعية.