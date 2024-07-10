«أبوظبي الأول» يحدد السعر الاسترشادي لبيع أوراق مالية بـ 750 مليون دولار

أظهرت وثيقة، أمس، أن بنك أبوظبي الأول حدد السعر الاسترشادي لبيع أوراق مالية من الفئة الثانية بقيمة 750 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن البنك حدد السعر الاسترشادي عند 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وذلك لسندات لأجل 10 سنوات ونصف السنة غير قابلة للاسترداد قبل خمس سنوات ونصف السنة.

وأضافت الوثيقة أن البنك عين «دويتشه بنك» والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول و«جيه.بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» مديرين رئيسين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.