«كامبريدج آي إف إيه» تمنح «ديوا» الجائزة العالمية لحوكمة الشركات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عن فوزها بـ«الجائزة العالمية لحوكمة الشركات»، وذلك ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة.

وأفادت الهيئة بأنها فازت بالجائزة بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه»، لضمان امتثال الهيئة لأعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الذي تسلم الجائزة في المقر الرئيس للهيئة، أن تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة، يعكس تميّز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات، وتنفيذ البرامج والمشروعات المبتكرة التي تعزز نموذج الحوكمة في الهيئة الذي يستند إلى أربع ركائز أساسية، هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.

وقال: «في إطار التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نطبق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في مختلف مجالات عملنا ضمن منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، تشمل جميع الأنشطة والعمليات. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود الهيئة، والتزامنا بأعلى معايير التميّز والحوكمة الرشيدة، وحرصنا الدائم على توظيف الممارسات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القيمة المقدمة لجميع المعنيين على المدى الطويل».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان: «تمثِّل الحوكمة الرشيدة جزءاً لا يتجزأ من عملية صنع القرار في الهيئة، ودعامة رئيسة أسهمت في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية على المستوى العالمي. وتؤكد هذه الجوائز التزام الهيئة بأفضل الممارسات العالمية، للارتقاء بخدماتها والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية». يشار إلى أن إطار الحوكمة في هيئة كهرباء ومياه دبي، يتضمن العناصر الأساسية للحوكمة، بما في ذلك الرقابة والإشراف لمجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي الواضح، والصلاحيات، والاستراتيجية الموثقة، وتفويض السلطات المالية والإدارية على نحو سليم. ولدى الهيئة مجموعة لجان على مستوى الإدارة، إلى جانب سياسات شاملة تغطي جميع الوظائف، إضافة إلى ميثاق قواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات، ودليل الموظف في نشر عناصر الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة.