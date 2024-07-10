«دوبال القابضة» تستحوذ على حصة سهمية في «بايودي تكنولوجي»

أعلنت كل من «شركة دوبال القابضة» و«شركة بايودي تكنولوجي» (BioD Technology FZCO)، استحواذ «دوبال» على حصة في «بايودي تكنولوجي»، في خطوة مهمة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، إذ تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي الأخضر، إضافةً إلى تعزيز التزام الشركتين الابتكار والاستدامة البيئية في قطاع الطاقة.

وأفاد بيان، أمس، بأن «بايودي تكنولوجي»، وبصفتها كبرى الشركات المُصنَّعة لوقود الديزل الحيوي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تمتاز بجهودها الرائدة في تحويل زيوت الطهي المستعملة ومخلفات مصانع زيت النخيل إلى وقود الديزل الحيوي النظيف. كما تتفرّد «بايودي تكنولوجي» بتشغيل المصنع الوحيد للوقود الحيوي من الجيل الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها شركة رائدة في الابتكار التكنولوجي في قطاع الطاقة المتجددة، فيما يُجسّد حصول الشركة على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، ونجاحها في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 84%، التزامها الراسخ مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأكد البيان أن «شركة دوبال القابضة»، وهي الذراع الاستثمارية الصناعية لحكومة دبي، تدرك الأهمية الاستراتيجية لمهمة وعمليات «بايودي تكنولوجي»، حيث يُؤكّد هذا الاستثمار التزام «دوبال القابضة» المُضي قُدُماً نحو مستقبل مستدام ودعم توجّهات ورؤى دبي في مجال الاقتصاد الأخضر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دوبال القابضة»، أحمد بن فهد: «تتوافق الشراكة مع (بايودي تكنولوجي) مع أهدافنا الاستراتيجية بالاستثمار في الشركات المُبتكرة والمسؤولة بيئياً. ونحن على يقين أنّ هذا التعاون سيسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وسيُشكّل نموذجاً عالمياً غير مسبوق للمسؤولية البيئية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بايودي تكنولوجي»، شيفا فيغ: «يسرنا أنّ نرحّب بشركة (دوبال القابضة) بصفتها شريكاً استراتيجياً لنا».

وأضاف: «لا تقتصر أهمية هذه الشراكة على الاستثمار، بل تمتدّ لتُجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام. ونُعرب عن فخرنا بالإسهام في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات، ونتطلّع إلى تحقيق إنجازات أكبر بدعمٍ من (دوبال القابضة)، كما نُثمّن عالياً الدور الجوهري لشركة (أيديال كابيتال) في إتمام عملية الاستحواذ».

وتمثل الشراكة الاستراتيجية بين «دوبال القابضة» و«بايودي تكنولوجي»، نقلةً نوعية تُفضي إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة. كما تُسلّط هذه الخطوة الضوء على ريادة دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الخضراء.