تصرفات عقارات بعجمان تحقق 1.6 مليار درهم في يونيو

شهد شهر يونيو الماضي تسجيل 1299 تصرفاً عقارياً في عجمان، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، فيما قدر إجمالي حجم التداولات بـ 1.1 مليار درهم من إجمالي 1067 عملية تداول.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن «السوق العقارية في عجمان واصلت أداءها القوي، وحافظت على أرقامها التصاعدية، ونتائجها الإيجابية، محققة نمواً قدره 33% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك وفقاً للأرقام والإحصاءات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري»، لافتاً إلى أن منطقة «الزوراء» شهدت تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ136.5 مليون درهم.

وأشار إلى أن شهر يونيو الماضي شهد أيضاً 167 عملية رهن، بلغت قيمتها الإجمالية 244.5 مليون درهم، مبيناً أنه تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ11 مليون درهم في منطقة «النعيمية 1».

وعن الأحياء الأكثر تداولاً، ذكر المهيري أن حي «المنامة 14» جاء على رأس القائمة، يليه كل من «الحليو 2»، و«الياسمين».

بدوره، تصدر مشروع «عجمان ون» قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «مدينة الإمارات» و«أبراج المدينة».