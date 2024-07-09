عقارات دبي تشهد عروضاً في «تسهيلات السداد» للمستثمرين

قال عقاريون إن السوق العقارية في دبي شهدت، خلال الفترة الأخيرة، عروضاً تنافسية من قبل شركات عقارية لمنح المستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية «تسهيلات» في عمليات السداد خلال موسم الصيف.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم» طرح تلك العروض إلى تنافسية غير مسبوقة في السوق، مدعومة بارتفاع الطلب بمعدلات كبيرة خلال الصيف، وزيادة في المشروعات المطروحة وتنوعها، إذ يعد موسم الصيف الحالي الأكثر تنافسية في قطاع العقارات بدبي، لافتين إلى أن معظم العروض المطروحة تركز في المشروعات والمجمعات السكنية الجديدة.

وأوضحوا أن «تسهيلات السداد» استحوذت على الحصة الكبرى من العروض المطروحة، حيث تتيح بعض الشركات السداد على فترات مختلفة تبدأ من خمس سنوات من تسلّم العقار، مشيرين إلى عروض أخرى مثل الخصومات السعرية، وتأجير الوحدة بعد تسليمها للمستثمر، ما يتيح سداد التزاماتها من العائد الإيجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد العقارية»، محمد المطوع: «يشهد موسم الصيف الحالي تنافسية غير مسبوقة في قطاع العقارات بدبي، وذلك مع ارتفاع المشروعات المطروحة وتنوعها وزيادة الطلب، ما حفز عدداً من الشركات العقارية على طرح عروض لزيادة حصصها في استقطاب مستثمرين والتعاقد معهم خلال فترة الصيف».

وأكد المطوع أن «طرح تلك العروض لا يرجع إلى مؤشرات هدوء، وإنما لارتفاع الطلب بمعدلات كبيرة، ما حفز الشركات على المنافسة عبر تلك العروض»، لافتاً إلى أن عرض «تسهيلات السداد» استحوذ على الحصة الكبرى من العروض المطروحة خلال الفترة الأخيرة، مقابل عروض محدودة للغاية بالنسبة للخصومات السعرية.

وتابع: «تركز معظم العروض المطروحة في المشروعات والمجمعات السكنية الجديدة، ومن أبرزها مشروعات منطقة (دبي الجنوب)، والمشروعات المحيطة بمنطقة القدرة».

من جهته، قال مدير «شركة الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار: «عزز ارتفاع التنافسية بين الشركات العقارية من طرح العديد من العروض الترويجية خلال موسم الصيف، وذلك لزيادة حصص كل شركة من مبيعات الوحدات العقارية المطروحة».

وأضاف: «تركز معظم التسهيلات في منح المستثمرين فترات طويلة للسداد عقب تسلم الوحدات العقارية، إضافة إلى عروض محدودة لخصومات سعرية متباينة».

وأكد أن «موسم الصيف الحالي يعد الأكثر تنافسية في قطاع العقارات بدبي، وذلك في ظل طلب قوي من المستثمرين بالدولة، إضافة إلى مستثمرين من دول مختلفة».

في السياق نفسه، اتفق الرئيس التنفيذي لشركة «استراتم» لإدارة جمعيات الملاك العقارية، سعيد عبدالكريم الفهيم، بأن سوق دبي العقارية تشهد معدلات تنافسية غير مسبوقة خلال موسم الصيف الجاري بدعم من ارتفاع كبير في الطلب، وزيادة وتنوع المشروعات العقارية المطروحة.

وقال: «عزز ارتفاع التنافسية من طرح العديد من العروض الترويجية خلال موسم الصيف، أبرزها منح المستثمرين مزيداً من تسهيلات سداد المستحقات المالية لما بعد تسلّم الوحدات العقارية، فضلاً عن عروض تشمل سداد ما نسبته 25% من سعر الوحدة العقارية، وتسلمها، والسداد على فترات مختلفة تبدأ من خمس سنوات من تسلّم العقارات»، لافتاً إلى أن ذلك يمنح المستثمرين فرصة سداد المستحقات من عائدات تلك الوحدات لاحقاً.

إلى ذلك، اعتبر المستشار العقاري في شركة «بيس هومز» للتطوير والعقارات، حسين الشيخ، أن طرح العروض خلال موسم الصيف من قبل العديد من الشركات العقارية يضيف فرصاً جديدة للعديد من المستثمرين، وبما يدعم الطلب الكبير على شراء العقارات في أسواق دبي خلال موسم الصيف.

وقال: «تركز معظم العروض في (تسهيلات السداد)، خصوصاً في المشروعات الجديدة، مع إتاحة بعض الشركات آلية سداد بعد التسلّم، ولفترات تراوح بين خمس وست سنوات، كما يتيح بعض الشركات تأجير الوحدة بعد تسليمها للمستثمر، ثم السداد من عائداتها».